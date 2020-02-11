شاهد.. جوهرة تثير الجدل بطريقة رقصها في حفل خاص!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 02:56 مساءً - أثارت الراقصة جوهرة الرقص بطريقة رقصها باحد الحفلات الخاصة والتي تم نشر مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد ظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص في احد المناسبات الخاصة ببدلة رقص خضراء وسط عدد من الحضور.

وعلى الرغم من ان البدلة لم تكن فاضحة، غير ان الكثيرين انتقدوا طريقة رقصها معتبرين ان حركاتها مبالغ فيها.

من ناحية اخرى، كشفت جوهرة عن تحضيرها لعمل فني جديد وبالتحديد فيديو كليب حيث نشرت صورة لاطلالتها ببدلة رقص جريئة.

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