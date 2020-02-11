رضوى الشربيني تتعرّض للسخرية بسبب شكلها السابق والحالي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 12:54 مساءً - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور قديمة للإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​، وقارن المتابعون من خلالها بين شكلها السابق والحالي.

ورأى بعض المتابعين أنها لم تتغير كثيراً، فيما أشار آخرون إلى أنها خضعت لعمليات التجميل وأن مظهرها إختلف عما كان عليه في السابق إلى حد كبير جداً، فيما سخر منها البعض خصوصاً أنها تدعو النساء دائماً إلى تقبل أشكالهن كما هي.

وجاء في التعليقات: “صدمتوني بالصور بس المهم إنها عرفت لنفسها وصارت أجمل ماشاء الله عليها تجميل ناجح” و”نحفت وسوت خشمها فقط أما الباقي كله مكياج وتضبيط حواجب” و”هاذي اللي تقول للحريم حبي شكلك حبي نفسك طلعت متبرية من وجهها”. ورأى بعض المتابعين أنها لم تتغير كثيراً، فيما أشار آخرون إلى أنها خضعت لعمليات التجميل وأن مظهرها إختلف عما كان عليه في السابق إلى حد كبير جداً، فيما سخر منها البعض خصوصاً أنها تدعو النساء دائماً إلى تقبل أشكالهن كما هي.وجاء في التعليقات: “صدمتوني بالصور بس المهم إنها عرفت لنفسها وصارت أجمل ماشاء الله عليها تجميل ناجح” و”نحفت وسوت خشمها فقط أما الباقي كله مكياج وتضبيط حواجب” و”هاذي اللي تقول للحريم حبي شكلك حبي نفسك طلعت متبرية من وجهها”. Advertisements

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