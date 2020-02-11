شاهد.. انجي خوري ترقص بالهوت شورت تحت المطر: “مجنونة وافتخر”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 12:53 صباحاً - نشرت العارضة السورية انجي خوري مقطع فيديو جديد لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت انجي خوري، في الفيديو، وهي ترقص في الشارع تحت المطر على انغام اغنية “يا طبطب” بينما كانت ترتدي هوت شورت وتيشرت.

وعلقت انجي على الفيديو كاتبة: “انا فتاة من المستحيل أن تعقل???? مجنوني و افتخر بس جنوني عسل”.

من ناحية اخرى، هنأت انجي خوري الفنانة مريم حسين بإطلاق سراحها ووجهت لها رسالة قالت فيها: “مبروك مريم بن حسين بحبك من قلبي انت بتستاهلي كل خير وما عملتي شي غلط”.