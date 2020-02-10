نجمة ستار أكاديمي بالبانيو بلا ملابس من جلسة تصوير جديدة

كتب امير فتحي في الاثنين 10 فبراير 2020 11:54 مساءً - نشرت نجمة ستار أكاديمي، الفنانة السورية سارة فرح عددا من الصورة من ً جلسة تصوير جديدة خضعت لھا مؤخرا، وظھرت في البانیو بلا ملابس، لكنھا أوھمت متابعیھا بذلك لأن سارة لیست من الفنانات اللاتي تعرضن أجسادھن وفق الجرس .

نالت عددا كبیرا من التعلیقات الإيجابیة، لكنھا تعرضت لإنتقادات كثیرة كما أغلبیة الفنانات، والبعض طالبھا بالعودة إلى رشدھا

وكما كانت إطلالاتھا اشتھرت من خلال برنامج ستار أكاديمي في العام 2011 الذي كان من أھم ّ برامج المواھب الذي قدم في الوطن العربي، وعرفت سارة أنذاك بعصبیّتھا وصراخھا الدائم، ولكنّھا في الحقیقة انسانة خجولة جداً ولكن ما كانت تفعله في الأكاديمي كان بسبب التوتر الذي تعیشه خلال تلك الفترة.