فن ومشاهير

تراند اليوم : خافو من رانيا يوسف عشان إتعلمت إزاي تشتم

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تتصدر الفنانة محرك بحث جوجل لليوم الثالث على التوالي بعد ظهورها في برنامج “أسرار النجوم” مع الإعلامية انجي علي في حوار جريء أدلت خلاله بتصريحات نارية.

قالت رانيا يوسف خلال حوارها إن تربيتها في مدرسة الراهبات جعلت منها شخصية خجولة ومؤدبة لا تستطيع الحصول على حقها، متابعة “الأول مكنتش عارفة أشتم دلوقتي عرفت أشتم شوية”.

ظهرت رانيا وهي ترقص مع إنجي علي وهما ترقصان على أنغام أغنية ” خطوة” لفنان مصطفى حجاج لتشعل الأجواء في كواليس الحلقة.

وأشارت الفنانة رانيا يوسف، إلى أنها وقعت فى ثلاثة أخطاء، الأول نتج عنه ياسمين ونانسي، ولا تعتبرها غلطة ولكن تعتبر زواجها مرتين بعد ذلك أخطاء فى حياتها.

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