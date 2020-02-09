شاهد.. نسرين طافش في اول درس على رقصة السالسا

كتب امير فتحي في الأحد 9 فبراير 2020 02:54 مساءً - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها على حسابها على انستغرام بمقطع فيديو لها وهي ترقص السالسا.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو وهي ترقص السالسا في منزلها مع احد المدربين وعلقت كاتبة: “صباح الجمال و الطاقة العالية ???? اول درس سالسا فمصر مع اشطر مدرب خالد تيجانا”.

يذكر ان نسرين طافش تشارك حاليا في مسلسل “ختم النمر” الى جانب أحمد صلاح حسنى ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب وغيرهم وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.