الكشف عن هوية خطيبة نجم طيور الجنة "الوليد مقداد".. وهذه صورتها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في اليوميين الماضيين بخبر خطوبة نجم قناة "طيور الجنة"، الوليد مقداد، بعدما قام شقيقه المعتصم بنشر صورة تجمعهما لتهنئته.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، خاصة أن الوليد عُرف في فترة طفولته من خلال أغانيه التي قدمها مع شقيقه وأفراد عائلته على القناة.

وعبّر رواد السوشال ميديا عن صدمتهم بوصول الوليد إلى سن الزواج، وهو محفور بذاكرتهم كطفل صغير.

ويبدو أن خبر خطوبة الوليد قد أثار فضول الجمهور الذي بدأ بالبحث عن خطيبته وهويتها وشكلها بشكل وواسع، ليتضح أنه ارتبط بابنة عمه واسمها نور غسان مقداد، التي تبلغ من العمر 21 عامًا.

وتداول الجمهور صورة لنور من حفل تخرجها من الثانوية العامة، برفقة رجل يبدو أنه والدها.

كما تم تداول المغردين فيديو من مراسم خطوبة الوليد مقداد، وثقه شقيقه المعتصم من داخل الحفل مُظهرًا أجواء الفرح والرقص بهذه المناسبة.

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يُشار إلى أن قناة طيور الجنة تبث من الأردن، وكانت بدايتها في عام 2008، حيث استطاعت تحقيق نجاح كبير وانتشار واسع في الوطن العربي، وأثّرت أغانيها وبرامجها في أجيال عديدة.

كما استطاع صاحب القناة خالد مقداد، أن يبني خطًا جديدًا في عالم ترفيه الأطفال، عن طريق عرض أغان تعليمية، مُعتمدًا على أفراد أسرته في البداية، ولاحقًا استعانته بعدد من الأطفال الموهوبين.

وقد تكون قناة "طيور الجنة" من أوائل القنوات التي اهتمت بالطفل العربي بشكل خاص، لا سيما أنها حرصت على تقديم مُحتوى تعليمي يراعي العادات والتقاليد الشرقية، وانتشرت أغاني الأطفال التي كانت تبثها بشكل كبير بين الأطفال العرب بالإضافة للبالغين الذين حفظوا كلماتها.

ويعتبر الوليد والمعتصم إلى جانب شقيقتهما جنى، من أشهر الوجوه في القناة، إذْ حققوا شهرة واسعة، جعلت من أخبارهم الخاصة ذات أهمية لدى الجمهور.