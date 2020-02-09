شاهد.. فيفي عبده من سريرها: “تجي تفطر معايا”

كتب امير فتحي في الأحد 9 فبراير 2020 12:55 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت فيفي عبده في الفيديو وهي تتناول الفطور في سريرها كاشفة انها تأكل خبز بلدي مع بيضتين وجبن رومي. وقالت فيفي عبده انها عكس الممثلين والممثلات فإنها تتناول اكل عادي جدا وتابعت “دائما بحب احظ طربيزة السرير وبحب اكل في السرير علشان ببقى تعبانة بعد الشغل”.

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