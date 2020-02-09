رانيا يوسف تحدث ضجة عارمة بسبب هذا الفيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف محرك البحث جوجل فور طرح برومو فيلمها السينمائي الجديد "صندوق الدنيا" في دور العرض يوم 19 فبراير الجاري.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم "البرومو" عبر "فيسبوك" وهو ما وضع رانيا يوسف في مرمى تعليقات الجمهور بسبب ظهورها مرتدية "بشكير استحمام" الأمر الذي أثار ضجة بين المتابعين.

وظهرت رانيا يوسف في مشاهد الفيلم لأكثر من مرة إلا أنها ظلت صامتة في جميعها عدا مشهد واحد فقط تحدثت فيه مع الفنان صلاح عبدالله قائلة له: "أيوه طبعا أومال إيه" في ردها عليه بعدما قال لها: "دي أول مرة؟"، فيما كان لها ظهور لم ترد فيه على صلاح عبدالله عندما صرح لها بأنه يحب "النسوان" وفق تعبيره في سياق الحوار بينهما في الفيلم.

ولكن ما لفت الأنظار تجاه رانيا يوسف أكثر هو ظهورها بعدة حركات وهي ترتدي البشكير وعارية الكتفين ما تسبب في انتقادات لها، وأشار معلقون إلى أن المنتجين بدأوا يعتمدون عليها لأنها تتعمد إثارة الجدل نحوها من خلال الملابس الجريئة التي ترتديها في غالبية المناسبات التي تكون حاضرة فيها.

وكان قد عرض للفنانة رانيا يوسف فيلمها السينمائي "دماغ شيطان"، كما حققت نجاحات بمسلسلي "الآنسة فرح" و"مملكة إبليس".

ووضعت شركة kemet film production المنتجة للفيلم تصنيف "للكبار فقط" والفئة العمرية "+18" في البوستر الدعائي للفيلم، الذي يقوم ببطولته رانيا يوسف وخالد الصاوي وصلاح عبدالله وباسم سمرة وعمرو القاضي وأحمد كمال وعلاء مرسي وغيرهم، وتدور أحداثه بمنطقة وسط البلد في إطار درامي اجتماعي.

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وكانت رانيا يوسف قد أكدت قبل أيام قليلة أنها واجهت الكثير من المواقف الصعبة في حياتها، موضحة أن صعوبتها جعلتها تتصدى لها بقوة كونها عاشت بين الناس "خائفة" من اتخاذ أي قرار، لافتة إلى أن دراستها في مدارس الراهبات جعلت تربيتها مؤدبة أكثر من اللازم.

وأضافت رانيا يوسف، في تصريحات إذاعية ببرنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، أنها كانت خجولة جدا ولم تستطع أن تأخذ حقها في كثير من الأحيان، مردفة: "كنت بخاف أقول لا وتربيتي في مدارس راهبات خلتني طلعت مؤدبة زيادة عن اللزوم".

وأوضحت رانيا يوسف قائلة إنها تعلم بناتها حاليا عدم الخوف من أي شيء في الحياة سوى من الله، لافتة إلى أنها لم تكن تعرف كلمات تشتم بها أحد مبينة: "كنت بتكسف لما حد يسألني ودلوقتي اتعلمت أشتم شوية لكن لسه عندي شوية خجل بحاول أحافظ عليه".

وتابعت رانيا يوسف أنها أصبحت تفكر بعقلها لتقليل الأخطاء إضافة إلى بعض المجاملات التي تأتي على حساب عملها وأموالها.