شاهد.. جويل مردينيان ترقص مع بناتها: “محمسين اكثر مني”!

كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 11:55 مساءً - نشرت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مريدينيان مقطع فيديو جديد لها ولبناتها وذلك من خلال حسابها على انستغرام.

وظهرت جويل مريدينيان، في الفيديو، وهي تتمايل على انغام موسيقى اجنبية بينما كانت ابنتيها ترقصان خلفها.

وعلقت جويل مريدينيان على الفيديو قائلة “محمسين اكثر مني”.

من ناحية اخرى، ظهرت جويل ماردينيان في فيديو اخر وهي تحلق جزء من شعرها الاشقر القصير بمكنة الحلاقة، الامر الذي اثار دهشة واستغراب عدد كبير من متابعيها.