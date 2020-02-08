بالفيديو.. ريناد تعتذر عن إهانة أصحاب الهالات السوداء: أسفة للناس الحقودة

بعدما أبدت رأيها في أصحاب الهالات السوداء، أصبحت الطفلة «ريناد» نجمة مواقع التواصل الاجتماعي «سناب شات وإنستجرام» في مرمى النقد خاصة من رواد موقع التواصل «تويتر» الغاضبين من أسلوب ريناد الذين وصفوه بـ«العنيف».

وخلال مقطع مصور لم يتعد 18 ثانية بثته «ريناد»، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أهانت الفتيات اللاتي يعانين من الهالات السوداء، مستخدمة ألفاظًا نابية، واعتبرت أن الأمر كله لا يعدو كونه قلة نظافة من الفتيات ونصحتهن باستخدام «كريم مرطب ومعالج».

أسلوب الطفلة «ريناد» أثار غضب رواد موقع «تويتر» خاصة من الفتيات، إذ قالت إحدى الفتيات عبر حساب يدعى «كيمويانا»: «ريناد بس أقولك أسفة عندي هالات؛ لأن عندي تكيسات ومشاكل هرمونية وتعبانة ونفسيتي؛ لأني أدرس وشادة حيلي لأني ماني مشهورة ولا أني غنية و أسوي إعلانات والفلوس تجيني لرجولي».

وتابعت الفتاة، تعليقًا على فيديو ريناد: «اللي ينرفز أكثر أهلها يعني هي طفله بالنهاية وما تدري وش تقول بس أهلها لذا الدرجة ما تقدرون عليها!!!».

فيما ألقى رواد موقع «تويتر» باللوم على أهل الطفلة ريناد، إذ تقول فتاة أخرى من خلال حساب يدعى «رهف»: «ها لبنت معقولة ما في أحد من أهلها يتابعها، يعلمها مو معقول الواحد صار ما يفرق بين الوقاحة والعفوية وطولة اللسان».

على المنوال ذاته، نشرت الفنانة البحرينية زهرة عرفات مقطع فيديو انتقدت فيه الطفلة ريناد، عبر حسابها على «سناب شات» قالت فيه: «فيه شخصية في السوشيال ميديا سنها صغيرة من طلعت، وهي هذا أسلوبها وانتم اللي وصلتوها للملايين، اكتشفت أن هذا الأسلوب بينجحها اللي هو قلة الحيا وقلة الأدب والغلط في الجمهور».

وبعد تصاعد الهجوم على ريناد وتدشين وسم «مقاطع ريناد»، نشرت مقطع فيديو آخر عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي، تعتذر فيه لجمهورها، لكن ما حدث كان على عكس التوقعات، إذ اعتذرت الطفلة ريناد بأسلوب ساخر انتقده الجمهور.

وقالت ريناد عبر المقطع المصور: «لازم ننهي اليوم الموضوع؛ لأن مرة أنا متنرفزة، أنا آسفة للناس الحقودة والتافهة والغيورة والمنتقدة للناس إلي ما يبغون يتنظفون لا تتنظفون»، مع توجيه قبلات بطريقة فكاهية تبين عدم جديتها في الاعتذار.

الطفلة ريناد هي إحدى المواطنات التي حققت خلال فترة قصيرة، شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث ارتفع عدد متابعيها على «إنستجرام»، إلى 1.5 مليون متابع؛ بسبب عفويتها وخفة دمها، ولقبها البعض بـ«مشاغبة إنستجرام».

وتبث ريناد فيديوهات مباشرة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وترد على متابعيها بطريقة فكاهية وكوميدية، وتابعها الكثيرون واعتبروها وسيلة للضحك.