شكرا لقرائتكم خبر عن بتلك الرقصة تصدرت رانيا يوسف تريند جوجل مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت الفنانة رانيا يوسف تريند جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية لقائها بالإعلامية إنجى علي عبر إذاعة نجوم إف إم. الفنانة رانيا يوسف، والتى دوماً ما ارتبطت بإثارة الجدل فى أكثر من مناسبة تحدثت عن أعمالها الأخيرة وحالة النشاط الفني التي تعيشها فى العام الحالى 2020، بالإضافة إلى تطرقها إلى العديد من الأمور التى تخص حياتها الشخصية.

رانيا يوسف لم تكتف بالتصريحات فحسب، وإنما ختمت لقاءها عبر وصلة من الرقص على نغمات أغنية "خطوة" للمطرب مصطفى حجاج، وهى الأغنية التى شهدت رقصاً من جانبها بصحبة مقدمة البرنامج إنجي علي، التى بدورها نشرت فيديو لتلك الرقصة عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث حظت بكم كبير من المشاهدات اقترب من 60 ألف مشاهدة، وهى الرقصة التى حظت أيضاً بكم كبير من التعليقات تصدرت على إثرها الفنانة رانيا يوسف التريند.

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جدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك فى السينما حالياً من خلال بطولة فيلم "دماغ شيطان"، والذى يعرض حالياً داخل دور العرض السينمائية، بعدما طرح يوم الموافق 22 يناير، ليكون أول أفلام رانيا فى 2020، ويشارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور أحداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه، وأثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتى صدفة، كما سيطرح لها ثاني أعمالها السينمائية خلال الأسبوع القادم من خلال فيلم "صندوق الدنيا".