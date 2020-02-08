شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد رانيا يوسف في برومو "صندوق الدنيا" بالبشكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الجهة المنتجة لفيلم رانيا يوسف الجديد "صندوق الدنيا"، والمقرر طرحه بدور العرض يوم 19 فبراير الجاري، وتم تصنيفه للكبار فقط، حيث ظهر على بوسترات الفيلم والبرومو الرسمي له علامة (+18)، الفيلم من سيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، والإخراج لعماد البهات، وظهرت رانيا بالبشكيرالأبيض.

ويدورفيلم "صندوق الدنيا" حول مجموعة قصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل. والفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات .

يتناول الفيلم في إطار درامي وفي منطقة وسط البلد مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوي وباسم سمرة وصلاح عبد الله وأحمد كمال وعمرو القاض وعلاء مرسي.

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وكانت رانيا قالت في تصريحات مؤخرة لها أن تربيتها في احدى مدارس الراهبات هي سبب أنها مؤدبة زيادة عن اللزوم، مما أثارهذا التصريح جدل كبيرعلى السوشيال ميديا وأصبحت تريند.

رانيا يوسف عرض لها مؤخرًا، مسلسل "الآنسة فرح" وشارك في بطولته كل من أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وهبة عبد العزيز، كما يعرض لها حاليا مسلسل "أفراح إبليس" .

ويعرض لها سينمائياً فيلم "دماغ شيطان"، ويشارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.