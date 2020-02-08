إصابة الممثلة الكويتية “جواهر” بمرض السرطان بمرحلة خطيرة

كتب امير فتحي في السبت 8 فبراير 2020 11:53 صباحاً - فاجأت الممثلة الكويتية جواهر متابعيها بخبر حزين أثار تعاطف المئات معها، حيث كشفت عن إصابتها بمرض السرطان وطلبت الدعاء من الجمهور الذي تعاطف معها وتمنوا لها الصحة والسلامة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء إعلان الفنانة الكويتية الحزين من خلال صورتين نشرتهما عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، الصورة الأولى من داخل المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج، إلا أنها لم تكشف عن وجهها

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واكتفت بإظهار أحد الأجهزة المستخدمة في العلاج، وجزء من سرير الشفاء في الغرفة التي تتواجد بها، وعلقت عليها قائلة: “يأتي بها الله إن الله لطيف خبير”.

وعبَّرت الصورة الثانية عن الناجين من مرض السرطان، وعلَّقت عليها بالقول: “إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب”.

بدورها، نشرت الاعية مي العيدان صورة لجواهر عبر صفحتها على تطبيق “انستغرام” وعلقت عليها: “الفنانه جواهر الكويتيه تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيره. ادعولها ياجماعه الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا”.