شاهد.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف وانجي علي

كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 05:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية انجي علي، مقطع فيديو من كواليس حوارها مع الممثلة رانيا يوسف عبر اثير اذاعة “نجوم اف ام”.

وظهرتا رانيا يوسف وانجي علي أثناء رقصهما معا على انغام اغنية “خطوة” للفنان مصطفى حجاج قبل ان تقوم انجي باحتضان رانيا وتقبيلها قائلة “بحبها ونورتني”.

من ناحية اخرى، وصفت رانيا يوسف نفسها بأنها “مؤدبة زيادة عن اللزوم” قائلة : “يمكن تعليمي في مدارس راهبات إنجليزي خلاني طالعة مؤدبة زيادة عن اللزوم ومش عارفة أخذ حقي، ولحد وقت قريب لم أكن أعرف أشتم الآن تعلمت أشتم قليل”.