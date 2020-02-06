شاهد.. جوهرة في وصلة رقص على “بام بام” محمد رمضان!

كتب امير فتحي في الخميس 6 فبراير 2020 02:58 صباحاً - شاركت الراقصة جوهرة متابعيها على تطبيق انستغرام مقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها من احد المناسبات التي احيتها اخيرا.
وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص في احد الصالونات على انغام اغنية “بام بام” للفنان المصري محمد رمضان.
من ناحية اخرى، كشفت جوهرة عن اعطائها دروس في الرقص الشرقي في احد الاستديوهات في القاهرة.
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