شاهد.. فضيحة ممثلة تركية شهيرة بعد تسريب صور فاضحة لها في أوضاع حميمة مع حبيبها

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 10:56 مساءً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والدول المجاورة، بانتشار صور فاضحة جدا وخاصة للممثلة التركية أصلي بكير أوغلو، إحداها وهي عارية تماما، وأخرى لها وهي في أوضاع حميمة مع حبيبها.



وبعد أن تصدر اسم أصلي “الترند التركي” في الساعات الماضية، وجهت النجمة التركية الصاعدة، تهديدا بمقاضاة كل من ينشر صورها الخاصة جدا التي يعتقد أنه تم تسريبها بعد السطو على هاتفها. وناشدت جمهورها ووسائل الإعلام عدم الإسهام في ترويج تلك الصور والمقاطع.

ولم توضح الفنانة التي لعبت بطولة مسلسل “كذبتي الحلوة” في منشور لها على مواقع التواصل، كيف تم تسريب الصور، فيما رجحت تقارير أن يكون المسؤول صديقها المقرب، أو سرقة هاتفها المحمول.

وذكرت بعض الصحف التركية، أنه قد يكون تم تسريب الصور عبر اختراق “واتس آب” الخاص بأصلي، أو أنها قد تكون وضعت هاتفها في ورشة للتصليح والصيانة وأن يكون أحد الموظفين هناك تولى تسريب الصور. فيما وضع آخرون ترجيح أن يكون حصل خلاف بين أصلي وحبيبها فقام بتسريب الصور.

وبعد أن انتشرت الصور التزمت أصلي ، الصمت وأغلقت جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها عادت بمنشور، تذكر فيه على “إنستغرام” أنها بدأت باتخاذ الإجراءات ضد ناشري صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وستقاضيهم.

يذكر أن هذه الفنانة الشابة والفاتنة كانت قد ارتبطت العام الماضي بعلاقة حب مع الـ”دي جي” التركي جان كوتشاك.وشغلت النجمة التركية خلال الساعات الماضية مواقع التواصل، خصوصاً في بلدها.

Advertisements