شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف عن "مملكة إبليس": لسه المفاجأة فى الجزء التانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة رانيا يوسف خلال تصريحات خاصة لليوم السابع عن سعادتها بسبب ردود أفعال مسلسل "مملكة إبليس"، والذي يعرض حالياً على أحد المنصات الإلكترونية.



رانيا يوسف مع ابطال مملكة ابليس رانيا يوسف مع ابطال مملكة ابليس

رانيا يوسف أضافت لليوم السابع أن المسلسل لا يزال حافل بالعديد من المفاجآت الذي يخبئها، والتي يتضمنها خلال الأحداث خاصة في الجزء الثاني بقولها : "لسه المفاجأة الكبيرة في الجزء التاني".

كما أكدت رانيا يوسف أن المسلسل تجربة مميزة في حد ذاتها فهو حافل بالعديد من النجوم الذين يشاركوا في بطولة العمل، والتي تلعب فيه دور أم تضحى دائمًا من أجل أبنائها، نظراً لأنها تضعهم في المرتبة الأولى دائماً مثلما يظهر خلال أحداث حلقات المسلسل.

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رانيا يوسف فى مسلسل مملكة ابليس

مسلسل "مملكة ابليس" يضم عدد كبير من النجوم بجانب رانيا يوسف مثل غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصي، أحمد داود، كريم قاسم، صبري فواز.

والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، والذي سبق وأن قدّم عددًا من الأعمال الدرامية المختلفة، منها "السبع وصايا"، "العهد"، "نيران صديقة"، وغالبًا ما تتميز أعماله بأنها تدور في إطار من الغموض والتشويق والفانتازيا، وإخراج احمد خالد موسي.

على جانب آخر تشارك رانيا يوسف في السينما حالياً من خلال بطولة فيلم "دماغ شيطان"، والذي يعرض حالياً داخل دور العرض السينمائية، بعدما طرح يوم الأربعاء الماضى الموافق 22 يناير، ليكون أول أفلام رانيا فى 2020، ويشارك فى بطولته باسم سمرة وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.