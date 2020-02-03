محمد أمين راضي عن رانيا يوسف:"رانيا أنا وأنا رانيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المؤلف محمد أمين راضي، عن أمنيته عودة التعاون مع الفنانة منة شلبي، مؤكدًا أنها تعد ممثلته المفضلة في جيلها.

وكتب أمين، عبر حسابه على"تويتر": " أتمنى طبعًا أرجع أشتغل مع منة.. منة ممثلتي المفضلة في جيلها على الإطلاق".

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وعن الشخصية التي تقدمها الفنانة رانيا يوسف في مسلسل"مملكة إبليس"، فقال: "رانيا أنا.. وأنا رانيا.. ربنا يدمها عليا نعمة".

وكان أحد متابعي أمين راضي، عبر تويتر وجه له كلامًا قال فيه: "خلصت المسلسل بيوم ونص.. ما في كلمة توصف مسلسلك، دائما مبدع وأنا متابع لك من نيران صديقة.. وأتمنى ترجع تشتغل مع منة شلبي، انت بتكتب لها كتابة مجنونة.. وطبعًا رانيا يوسف حنية من أفضل أدوارها".

مسلسل"مملكة إبليس" بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصى وأحمد داود وسلوى خطاب و خالد أنور وأسماء جلال ونانسى صلاح ومحمود الليثى، وضيوف الشرف: ناهد السباعى وفيدرا، ومن تأليف محمد أمين راضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى.