تراند اليوم : تسريب 72 صورة و4 مقاطع إباحية لفنانة شهيرة وترد ببيان رسمي



تصدر اسم فنانة شهيرة الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تسريب 72 صورة إباحية وعارية لها مع حبيبها الشاب، وهو ما ردت عليه ببيان رسمي مطالبة الصحافة ومتابعيها بتفويت الفرصة على من يريدون النيل منها وتشويهها.

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ودخلت قائمة التراند في كل من تويتر وغوعل بعد تسريب صور و فيديوهات فاضحة لها، التسريب شمل 72 صورة منها صور عارية كليا ومنها صور مع حبيبها جان كوتشاك في أوضاع مخلة، كما نشر لها 4 مقاطع فيديو وهي عارية وترقص.

وأصدرت الفنانة التركية بيانا رسميا، نشرت نسخة منه عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تعلن فيه أنها باشرت الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المسؤولة عن تسريب صورها الشخصية الفاضحة والتي تضمن بعضها أوضاعا حميمية مع حبيبها.

وقالت أوغلو في البيان:"أود أن أبلغ الجمهور أني بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية عند النائب العام والجهة الأمنية المسؤولة ضد أولئك الذين نشروا منشورات قبيحة تتضمن صوري واسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وضد كل من نشرها وتداولها بقصد أو كان آلة لذلك".

كما ناشدت جمهورها بتفويت الفرصة على من إتهمتهم بإستهدافها لتشويه صورتها قائلةً:"أرجوا من الجمهور والصحافة ألا يمنحوا أي فرصة لأشخاص ذوي النوايا السيئة والخبيثين الذي يرغبون في رسم وتكوين صورة سيئة وسلبية عني بطريقة مختلفة وتسريب صوري ونشرها بشكل غير أخلاقي".









