أصلي بكير أوغلو تناشد الجمهور بعد تسريب صورها الحميمية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - باشرت الفنانة التركية أصلي بكير أوغلو، نجمة مسلسل "كذبتي الحلوة"، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المسؤولة عن تسريب صورها الشخصية والتي تضمن بعضها أوضاعا حميمية.

وبعد تسريب صورها الخاصة، أصدرت الفنانة التركية بيانا رسميا، نشرت نسخة منه في منشور عبر ستوري إنستغرام، قالت فيه: "أود أن أبلغ الجمهور أني بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية عند النائب العام والجهة الأمنية المسؤولة ضد أولئك الذين نشروا منشورات قبيحة تتضمن صوري واسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وضد كل من نشرها وتداولها بقصد أو كان آلة لذلك".

وناشدت أصلي بكير أوغلو جمهورها بتفويت الفرصة على أشخاص قالت في بيانها إنهم يستهدفونها بشكل متعمد لتشويه صورتها وسمعتها ورسم صورة سيئة عنها لدى المتابعين: "أرجوا من الجمهور والصحافة ألا يمنحوا أي فرصة لأشخاص ذوي النوايا السيئة والخبيثين الذي يرغبون في رسم وتكوين صورة سيئة وسلبية عني بطريقة مختلفة وتسريب صوري ونشرها بشكل غير أخلاقي".

وأحدثت الفنانة التركية جدلا واسعا في تركيا وتصدر اسم أصلي بكير أوغلو قائمة الوسوم الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صور مسربة لها وهي عارية، وبعضها في أوضاع حميمة مع صديقها.

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ولدت النجمة التركية أصلي بكير أوغلو في 16 نوفمبر 1995 في إسطنبول، وتخرجت في جامعة بھج شھیر بقسم التغذیة وعلم التغذیة، ثم اتجهت إلى التمثيل وفي عام 2010 وكانت أول أعمالها من خلال مسلسل beni uc sev، وتوالت المسلسلات مثل adı mutluluk في عام 2015، و gülümse yeter في 2016، حتى شاركت في السينما بأول أفلامها yol yolimim، إلا أن العمل الذي عرفها إلى الجمهور في الوطن العربي هو مسلسل Benim Tatlı Yalanım "كذبتي الحلوة".

ومنذ مسلسل "كذبتي الحلوة" أثارت أصلي بكير أوغلو الكثير من الشائعات بشأن علاقتها ببطل المسلسل النجم فرقان بالالي، إلا أنها نفت تلك الشائعات بنشرها صورا مشتركة مع حبيبها يدعى جان.