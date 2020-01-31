كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 02:53 مساءً - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية فاطمه العبد الله سببت جدل واسع بظهورها بفستان شفاف اظهر جميع جسمها وهي ترقص مع زوج اختها في حفل الزفاف.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. فنانة كويتية تثير الجدل بفستان شفاف يظهر جميع جسمها في حفل زفاف شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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