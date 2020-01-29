نهى نبيل بفيديو وُصف بالفاضح.. والجمهور مصدوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مقطع فيديو للفاشينيستا الكويتية نهى نبيل جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ تداول متابعون مقطعا ظهرت فيه وهي توبخ ولدها مستخدمة ألفاظا نابية مما أحدث صدمة كبيرة لديهم.

وتصدر وسم "نهى نبيل" قائمة الترند في موقع تويتر وعلق المغردون عليه مستنكرين أسلوبها في التعامل مع ولدها وتوجيه ألفاظ خارجة عن الحياء تجاه ابنها رغم وجود زوجها الذي لم يحرك ساكنا كما أظهر المقطع.

كما وصفوا المقطع بـ"فضيحة نهى نبيل"، ثم انقسم المغردون بين مدافع عنها وخصوصيتها منتقدين اقتحام حرمة بيتها بهذا الشكل، وقال عدد منهم إنها تتكلم معه باللغة الإنجليزية وليس بالعربية، فيما رفض آخرون تصرف نهى وقذفها لابنها بألفاظ نابية.

وجاء في تعليقات عدد من المغردين: " بغض النظر عن كلامها وأسلوبها ورغم إني ما أحبها لكن شدخلكم جدد شدخلكم!!؟؟ مو من حق اي احد ينتهك خصوصية بيت ناس ويسرب مقاطعهم وبطلوا مثاليه هذا الواقع محد قالكم ارفعوا احد فوق".

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وقال آخر: "ياحبكم للحشريه والتدخل في حياة خلق الله صح ما أحب نهى بس ترى المشاهير بشر ما هم ملائكة تصير مشاكل عندهم ما في احد كامل والمقطع عادي تهاوش ولدها لا عنفته ولا ذبحته يعني مقطع عادي يصير في احسن العائلات".

وعلقت إحدى المغردات باستغراب: "إذا كان كذا تصرف المشاهير فلا عتب ع الناس العادية".

فيما توقع متابعون أن يكون هذا الفيديو نهاية مسيرة نهى نبيل، حيث اعتبروه أنه فضحية مدوية ونقطة سوداء إذا ثبت صحة ما جاء في مقطع الفيديو، فيما لا يُعلم حتى الآن من هو المتسبب في نشر هذا المقطع وتسريبه أو كيف تم تصويره منذ البداية فيما يرجح البعض أن من قام بتسريبه هو أشخاص مقربون منها.

وتعتبر نهي نبيل إعلامية وشاعرة كويتية، التحقت بجامعة الكويت لدراسة الهندسة الكيميائية، بدأت عملها الإعلامي في عام 1992 من خلال تقديم برامج أطفال عبر تلفزيون دولة الكويت وكانت حينها طفلة في التاسعة من عمرها، وتم ترشيحها للفوز بلقب أفضل مقدمة برامج للأطفال ضمن مهرجان القاهرة للعام 2000، كما تعد نهى نبيل من الشخصيات المؤثرة في دولة الكويت ولها أقوالها وشعرها.