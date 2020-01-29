كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 12:53 مساءً - تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر شاب وفتاة في وضع غير لائق حيث بدا يقبل قدميها أمام الكاميرا.
وأثار مقطع الفيديو المنشور جدلاً واسعاً نظراً للشبه الكبير بين الشاب الذي يظهر فيه ولاعب الزمالك المصري، المحترف التونسي فرجاني ساسي، حيث اتجه البعض لإمكانية أن يكون هو اللاعب ذاته.
واتجه المئات من المغردين والنشطاء خاصة من جماهير نادي الزمالك لتبرئة لاعبها وإثبات أن الشخص الذي ظهر في الفيديو إنما هو شبيه فقط للمحترف التونسي.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مزعوم «غير أخلاقي» يثير الجدل ويورط لاعب الزمالك فرجاني ساسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.