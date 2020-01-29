فيديو مزعوم «غير أخلاقي» يثير الجدل ويورط لاعب الزمالك فرجاني ساسي

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 12:53 مساءً - تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر شاب وفتاة في وضع غير لائق حيث بدا يقبل قدميها أمام الكاميرا.

وأثار مقطع الفيديو المنشور جدلاً واسعاً نظراً للشبه الكبير بين الشاب الذي يظهر فيه ولاعب الزمالك المصري، المحترف التونسي فرجاني ساسي، حيث اتجه البعض لإمكانية أن يكون هو اللاعب ذاته.

واتجه المئات من المغردين والنشطاء خاصة من جماهير نادي الزمالك لتبرئة لاعبها وإثبات أن الشخص الذي ظهر في الفيديو إنما هو شبيه فقط للمحترف التونسي.