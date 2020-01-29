السعودية رهف القنون تنشر صورة جريئة لها: “أكبر تغير في حياتي”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 02:57 صباحاً - عاوت السعودية رهف القنون ، التي هربت من أسرتها العام الماضي، أثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قامت بنشر صورة جريئة جديدة لها.

فقد نشرت رهف صورتين لها، عبر حسابها على تويتر، ظهرت بالأولى بالنقاب بينما ارتدت في الثانية ملابس البحر، وعلقت عليهما قائلة: أكبر تغيير في حياتي. من الإجبار على ارتداء النقاب والخضوع لتحكمات الرجل لامرأة حرة.

التغريدة أثارت العديد من ردود الفعل خاصة المعارضة لما تفعله رهف، من بينها: “عمر النقاب ما كان عقاب لنا .. لكن الله يخلف ع اهلك و يعوضهم خير و يهديك يا رهف” و “مسكينة ،،،،مش فاهمة معنى الحرية !”.

يذكر أن رهف كانت قد هربت العام الماضي من أسرتها المقيمة بالكويت لتايلاند مؤكدة تعرضها للتعنيف الأسرى.