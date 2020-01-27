مقتل لاعب السلة كوبي براينت وابنته بحادث مأساوي.. وهذه آخر تغريداته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استيقظ مشجّعي فريق كرة السّلة Lakers والعالم يوم الأمس على فاجعة مقتل لاعب كرة السلة "كوبي براينت" البالغ من العمر 41 عامًا، وابنته جيانا، 13 عامًا، بالإضافة إلى 7 أفراد آخرين، وذلك بعد ارتطام طائرة الهيليكوبتر من طِراز Sikorsky S-76 التي كانوا يستقلونها بأحد تلال كالاباساس في كاليفورنيا، واشتعال الحريق بها في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادي PST.

وبحسب المعلومات الواردة من الطائرة قبيل سقوطها وارتطامها، حدث عطل عندما كانت الهبلوكبتر تحلّق فوق حديقة حيوانات LA، وأصبحت تطير بشكل حلقات على ارتفاع منخفض، بينما كان مراقب الحركة الجوية يقول بأنّ الوضع يزداد سوءًا حتى حدث الارتطام.

لم تكن السماء صافية عندما قام الأفراد التسعة بالتحليق في سماء كالاباساس، بل كان الضباب كثيفًا ومنعتهم شرطة لوس أنجلوس من الطيران، لكنهم لم يخضعوا لأوامر الشرطة بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكد متحدّث من شرطة لوس أنجلوس يدعى "جوش روبنستين" منع الطائرة من التحليق قائلًا: "الحالة الجوية لم تحقق أدنى معاييرنا للطيران".

وفور حصول الحادث، تم تأكيد مقتل 5 أفراد ممن كانوا على متن الطائرة، لترتفع حصيلة القتلى إلى 9، أي جميع من كان على متنها، ومن ضمنهم الطيّار "آرا زوبيان"، بالإضافة إلى مُدرّب البيسبول في كلّية Orange County "جون ألتوبيلي"، وزوجته كيري وابنته أليسا، بالإضافة إلى مُدرّبة كرة السّلة للفتيات "كريستينا موسِر".

أمّا عن آخر تغريدة تركها لاعب كرة السلة قبيل وفاته، فكانت في تاريخ الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري، وكتب فيها: "ما زلت تدفع باللعبة إلى الأمام يا كينغ جيمس. الكثير من الاحترام لك يا أخي"، وذلك لتهنئة زميله "ليبرون جيمس" على التقدم عليه بفارق نقطتين ونيله لقب All-Time Top Scorer .

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وكان كوبي براينت يحظى بشعبية كبيرة في الأوساط الأمريكية، فبعد انتشار أنباء وفاته، أخذ المشاهير الأمريكان ينعونه بأكثر الكلمات حزنًا وصدمة، ومنهم الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، والرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب".

وبعيدًا عن السياسيين، نعى الكثير من الرياضيين زميلهم كوبي، وعلى رأسهم لاعب كرة السّلة "تريستان طومبسون"، والذي كانت تجمع علاقة به بكلوي كارداشيان، فهو والد طفلتهما "ترو"، إذ نعته كلوي أيضًا، بالإضافة إلى شقيقتها كيم كارداشيان، وشقيقهما روب كارداشيان.

ومن مشاهير هوليوود الذين نعوه أيضًا كل من: جينيفر لوبيز، وديمي لوفاتو، وليوناردو دي كابريو، وبيلا حديد، وكريسي تيغن، وجون ليجند، وجيمي كيميل، وهيو جاكمان.

وكوبي متزوج من فانيسا لين براينت منذ عام 2001، وله منها 4 بنات، هن: نتاليا، بيانكا وكابري، وجيانا التي توفيت مع والدها في حادث تحطم الطائرة.