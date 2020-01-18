شاهد.. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف وغادة وبشرى.. والجمهور: ثلاثي أضواء السينما

نشرت الفنانه رانيا يوسف، مجموعة صور جمعتها بعدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني منهم منة شلبى وبشرى وغاده عادل والفنان أحمد داود، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت"رانيا" على الصور قائله : "من حفل شاهد نت مبروك النجاح"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لهم دوام النجاح والتفوق في حياتهم الفنية والشخصية، قائلين : "ثلاثي أضواء السينما". في حياتهم الفنية والشخصية، قائلين : "ثلاثي أضواء السينما". جدير بالذكر ان الفنانه رانيا يوسف تنتظر عرض افلامها الجديده "دماغ شيطان"والذى يشاركها فى البطوله باسم سمره، فيلم "اسوار عاليه، ليلة حب، خلى بالك من اللى جاى، صندوق الدنيا، مسلسل مملكة إبليس". Advertisements

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