كنزة مرسلي تنتفض على الواقع برسالة اجتماعية مهمة

صورت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني عادل سرحان وانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” في تعاون رابع مع الشركة السعودية بعدما سبق لهما وقدما “ملكة سبأ”، “قتّال”و”La Casa Del Amor” .

وينتظر الجمهور العمل، الذي تم تصويره في بيروت، بفارغ الصبر. فالأغنية باللهجة الجزائرية، بعنوان “كانت باينة” كلمات وألحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت. وستصدر على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب قريباً.

وعن الأغنية أكدت “مرسلي” الى أنها درامية حزينة وهادئة، تتحدث عن قلة الاهتمام أو انتفاضة المرأة ضد الرجل.

هذا التعاون ليس الأول الذي يجمع كنزة مرسلي بالمخرج عادل سرحان وذلك بعدما تعاونا في كليب “La Casa Del Amor” حيث عبّرت عن سعادتها بلألصداء الايجابية للأغنية.

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من جهته، لفت المخرج عادل سرحان ان “مرسلي” تتمتع بجماهيرية كبيرة وهذا ما يترتب عليه مسؤولية كبيرة لإرضاء هذا الجمهور. وأكد ان هذا الكليب مختلف عن الاعمال السابقة حيث تم تصويره على مدار يومين بين منطقتي “بحمدون” و”بيروت”. والفيديوكليب سيكون دراميا حزيناً وبعيداً عن الاجواء الفرحة التي عاشها الجمهور معها في كليب “La Casa Del Amor” .

واحب كل من كنزة وعادل ان يوصلا من خلال الكليب رسالة اجتماعية من خلال تسليط الضوء على مشكلة تواجهها المرأة في علاقة الحب. وقال “عادل سرحان” باختصار “رسالة اجتماعية تقول الحياة لا تقف عند شخص”.

“سرحان” أثنى على قدرة كنزة في تجسيد الدور في الكليب فهي تتمتع باحترافية عالية في التمثيل.

كما أكد أن التحدي الكبير الذي واجهه هو التصوير في بيروت في ظل الوضع الراهن الذي يمر في البلد، بالاضافة الى أن كنزة أحبت أن تصور في بيروت.