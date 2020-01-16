ما سبب وفاة محمود بلال ممثل مسلسل "عروس بيروت"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت أسرة تصوير مسلسل "عروس بيروت" بخبر وفاة زميلهم الممثل السوري الشاب محمود بلال بشكل مفاجئ وبسبب عارض صحي أصابه خلال تواجده في مدينة إسطنبول التركية، لتصوير مشاهد الجزء الثاني من العمل بعدما حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا أثناء وبعد عرضه.

وبحسب المعلومات فإن الأطباء حاولوا إنقاذ محمود بلال دون جدوى ليرقد في مستشفى بتركيا لعدة أيام قبل أن يدخل غرفة الإنعاش ويفقد حياته.

وشارك بلال في مسلسل "عروس بيروت" بشخصية "فوزي"؛ إذ ظهر في عدة حلقات بشركة "آل الضاهر" إلى جانب ظاهر العابدين وجو طراد.

وبدأ محمود بلال التمثيل في عام 2004 عبر عمل مسرحي قامت على تنظيمه وإنتاجه مؤسسة اتحاد شبيبة الثورة في سوريا حمل عنوان "صور" وكان بلال وقتها في المرحلة الثانوية من دراسته قدمه مع عدد من زملائه الهواة، لينطلق بعدها خارج نطاق المدرسة ويبدأ أول عمل احترافي عام 2007 في مسرحية "حمار وعميان" وهو نص لكاتب فرنسي حيث قدم شخصية مركبة لإنسان فقير لا يمتلك شيئا وكفيف.

ومن المعروف عن محمود بلال أنه يهوى المسرح أكثر من التلفزيون وهو ممثل ومخرج مسرحي في جعبته مايقارب الأربعين عملا بين التمثيل والإخراج، إضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية. كما أنه عضو فعال ومؤسس في مؤسسة تراكم لفنون الأداء والأدب.

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وأعلن الممثل الشاب كثيرا خلال تصريحاته ولقاءاته الصحفية أنه ضحى كثيرا في التزامه بالمسرح وخسر من الناحية المادية لكنه راض عن نفسه وعمله، ويكفيه ماحققه في المسرح لصالح رؤيته وعشقه وموهبته.

كما قدم في عام 2012 عملا مسرحيا في إستنبول "العلبة" تأليف معتز دغيم ومن إخراج بلال نفسه وتم عرضه خلال فترة تحضيرات خمسة عشر يوما فقط ويعتبرها بلال من أجمل المواقف التي حملت تحديا له ونجح بها.

بينما قدم قبل عامين مسرحية "حفلة وداع حنظلة" تأليف الكاتب الفلسطيني معتز دغيم وإخراج محمود بلال.

و عمل بالإضافة إلى كونه ممثلا ومخرجا على تدريب عدد من الممثلين الهواة واعتبر في إحدى تصريحاته أن التدريب له خصوصيته خاصة من ناحية تقديم المعلومة الصحيحة للمتدرب. معتبرا أنه أخذ ثقة كبيرة من خلال التدريب.