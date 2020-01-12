شاهد.. ميريام كلينك في وصلة رقص مع كلبها!

كتب امير فتحي في الأحد 12 يناير 2020 12:53 مساءً - تحرص الفنانة اللبنانية ميريام كلينك على استعراض مهاراتها في الإغراء بشكلٍ ومتكرر وذلك من خلال المنشورات التي تشاركها عبر حسابها على انستغرام.
واختارت ميريام كلينك أن تظهر هذه المرة بفيديو قصير ظهرت وهي تتمايل في وصلة رقص قصيرة على وقع أنغام أغنية غربية ، مرتدية هوت شورت مع بلوز قصير .
واستغنت ميريام كلينك هذه المرة عن حيوانها الأليف القط الشهير ”عنتر” ، واستبدلته بكلب حراسة كسرت منظره المخيف بشريطٍ وردي ولجام عنق مرصع بالكريستال النافر .
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