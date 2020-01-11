“بتول” شنقت نفسها أثناء تقليد كندا حنا

متابعة بتجـــــــــرد: توفيت الطفلة السورية “بتول” شنقاً بسبب تقليد مشهد انتحار الممثلة السورية كندا في مسلسل “خاتون”، فربطت نفسها بالخزانة وفارقت الحياة.

وفي أوّل تعليق لها، صرّحت الممثلة كندا حنا في حديث إذاعي “الحادثة موجعة وصادمة، تخوننا الكلمات في هذه اللحظات، ولكن ما يمكن قوله أن حادثة وفاة الطفلة بتول أثرت فيّ كثيراً”.

وشدّدت كندة حنا على ضرورة وضع الإرشادات العمريّة قبل عرض المسلسلات في القنوات العربيّة على غرار القنوات الأجنبية، فالطفل ليس لديه الوعي الكافي أثناء مشاهدة أعمال مخصّصة لما فوق الـ 18 سنة لأنها تتضمّن مشاهد عنف.