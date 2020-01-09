شاهدوا.. منى فاروق تستقبل شقيقها بالأحضان والقبلات بأول ظهور له بعد أزمة الفيديو الإباحي

كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 11:54 مساءً - نشرت الفنانة منى فاروق فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك اثناء استقبالها لشقيقها فى مطار دبى الدولى وهو اول ظهور له معها بعد ازمتها الاخيرة والمعروفة إعلاميا بالفيديو الاباحى. وظهرت منى فاروق فى الفيديو فى حالة سعادة غامرة واستقبلت شقيقها مصطفى بالاحضان والقبلات بصالة المطار.

وعلقت منى فاروق على الفيديو قائلة : “نورت دارك حبيبى أخى مصطفى .. تفاءلوا بالخير تجدوه”. يذكر أن الفنانة منى فاروق تقوم بتصوير عمل فني جديد في دبي لم تكشف أي تفاصيل عنه.

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