شاهدوا.. جرأة ملابس ابنة رانيا يوسف تشعل المواقع

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2020 10:56 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف على حسابها على “إنستغرام” صورة جمعتها وابنتيها أثناء جلوسهن في أحد المطاعم.

وبدت إحداهما وهي تقوم باحتضانها وقوفاً فيما لفتت الثانية الأنظار بإطلالة اعتبر المثيرون أنها جريئة حيث ارتدت كنزة ضيقة وكاشفة.

وركزت على ذلك الكثير من التعليقات التي وصل بعضها إلى حد السخرية فيما تناولت أخرى درجة الشبه بين الفنانة والفتاتين. ورأى بعض المتابعين أنها تبدو أكثر منهما جمالاً وأصغر سناً.

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وحققت الصورة أكثر من 82 ألف إعجاب وتعليقاً عليها كتبت رانيا: “أمضيت وقتاً جيداً جداً مع بناتي. ربما لم يكن كافياً”. ويشار إلى أنها لفتت الأنظار في وقت سابق بعدما نشرت على الحساب نفسه صورة لها بالملابس الرياضية.

ولاحظ الكثيرون أنها باتت تتمتع بقوام رشيق وحققت الصورة أكثر من 94 ألف إعجاب.