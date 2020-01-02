ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​منى فاروق​ صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بإطلالة شتوية على الثلج أثناء إجازتها في بيروت وعلقت قائلة : "صباح الفل ياحلوين خليك واثق ربك ماينسى اللي جاي ماجاش زيه اللي جاي أقوى".

يذكر أن آخر أعمال منى فاروق مسلسل "رحيم"، من تأليف ​محمد إسماعيل أمين​ وإخراج محمد سلامة.

المسلسل بطولة الممثل المصري ​ياسر جلال​ ونور اللبنانية و​روجينا​ و​صبري فواز​ وراندا البحيرى ودينا ومحمد رياض و​طارق عبدالعزيز​ ورياض الخولي ومن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

ويشار الى أن منى فاروق أثارت ضجة كبيرة من خلال ظهورها في فيلم إباحي سرّب من دون معرفتها وانتشر بقوة وتعرضت بسببه الى هجوم قوي أدى الى توقيفها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- بعد ظهورها في فيلم إباحي.. منى فاروق في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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