كتب امير فتحي في الخميس 2 يناير 2020 05:55 مساءً - أثار خبر وفاة مذيعة قناة العربية نجوى قاسم حالة من الحزن لدى متابعيها في الوطن العربي.



ضحى الزهيري مذيعة قناة الحدث الإخبارية، كانت على الهواء مباشرة، إلا أنها تأثرت بخبر بوفاة زميلتها الراحلة، وغالبتها مشاعرها، لتبدأ في البكاء أثناء قرائتها نشرة الأخبار.

يذكر أن نجوى قاسم قد توفيت صباح اليوم عن عمر ناهز 52 سنة أثر إصابتها بسكتة قلبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مذيعة قناة الحدث تبكي بعد خبر وفاة نجوى قاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.