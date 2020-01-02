فن ومشاهير

رانيا يوسف تستقبل عطلة نهاية الأسبوع في الجيم

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تهتم الفنانة برشاقتها وصحتها وهذا يظهر من أهتمامها بالذهاب لصالة الألعاب كثيرًا و كان آخرهم اليوم حيث نشرت رانيا صورة لها من داخل الجيم على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام أثناء استعدادها لبدء التدريبات. 

 

 

علقت رانيا يوسف على الصورة معبرة عن فرحتها

بعطلة نهاية الأسبوع حيث قالت " أنه الخميس.. أستطيع شم رائحة عطلة نهاية الأسبوع من هنا ". 

 

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تفاعل عدد كبير من جمهور رانيا مع الصورة فحصلت على الكثير من التعليقات وأكثر من ثمان آلاف إعجاب من محبي رانيا يوسف. 

 

الجدير بالذكر إن رانيا يوسف يعرض لها حاليًا مسلسل " الأنسة فرح " وينتمي لنوع المسلسلات الكوميدية وتقوم فيه رانيا يوسف بدور والده أسماء أبو اليزيد والتى تعمل جرسونة في أحد المطاعم، المسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم الشباب من بينهم أسماء أبو اليزيد، محمد الكيلاني، أحمد مجدي وغيرهم، الأنسة فرح من تأليف عمرو مدحت ومحمود عزت ومن إخراج أحمد الجندي.

 

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