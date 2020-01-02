تهتم الفنانة رانيا يوسف برشاقتها وصحتها وهذا يظهر من أهتمامها بالذهاب لصالة الألعاب الرياضية كثيرًا و كان آخرهم اليوم حيث نشرت رانيا صورة لها من داخل الجيم على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام أثناء استعدادها لبدء التدريبات.
علقت رانيا يوسف على الصورة معبرة عن فرحتهابعطلة نهاية الأسبوع حيث قالت " أنه الخميس.. أستطيع شم رائحة عطلة نهاية الأسبوع من هنا ".
تفاعل عدد كبير من جمهور رانيا مع الصورة فحصلت على الكثير من التعليقات وأكثر من ثمان آلاف إعجاب من محبي رانيا يوسف.
الجدير بالذكر إن رانيا يوسف يعرض لها حاليًا مسلسل " الأنسة فرح " وينتمي لنوع المسلسلات الكوميدية وتقوم فيه رانيا يوسف بدور والده أسماء أبو اليزيد والتى تعمل جرسونة في أحد المطاعم، المسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم الشباب من بينهم أسماء أبو اليزيد، محمد الكيلاني، أحمد مجدي وغيرهم، الأنسة فرح من تأليف عمرو مدحت ومحمود عزت ومن إخراج أحمد الجندي.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تستقبل عطلة نهاية الأسبوع في الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.