هاندا أرتشيل تواجه أزمة كبيرة بعد فشل مسلسلها الجديد!

متابعة بتجــــــــرد: أفادت وسائل إعلامية تركية أن مسلسل “عزيزة” للنجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ سيتوقف عند الحلقة السادسة، وذلك بعد فشله وعدم استطاعته تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وتابعت الوسائل عينها أن الشركة المنتجة للمسلسل والقناة التي تبثه اتفقتا على ذلك، وانتشرت أخبار مؤخراً أن السيناريست تم تغييره ليحل مكانه سيناريست آخر.

الجدير ذكره ان هاندا ارتشيل كانت قد حققت شهرتها الاوسع في عام 2016 ، وذلك من خلال المسلسل الشهير “الحب لا يفهم الكلام” الذي لعبت بطولته الى جانب الممثل بوراك دينيز وحقق حينها نجاحا كبيرا في تركيا والعالم العربي.