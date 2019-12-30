شاهد.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف مع زوجة مصطفى فهمي

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 08:53 صباحاً - تداول ناشطون مقطع فيديو للفنانة المصرية رانيا يوسف والإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي ظهرتا فيه وهما مندمجتان في الرقص أمام الكاميرا في إحدى المناسبات.

وقد ظهرت رانيا بوسف في الفيديو بفستان جريء مكشوف الصدر، وأخذت تقفز بحماس مع الموسيقى وتتمايل بدلال.

وحرصت زوجة مصطفى فهمي على تصوير هذه اللحظة التي جمعت بينهما، فأخذت بدورها تحمل تليفونها وتتمايل مع الموسيقى.

كما تغزلت فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي في جمال رانيا يوسف، بوصفها أمام الكاميرا “بالقمر”.