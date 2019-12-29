رانيا يوسف تثير ضجة برقصها مجدداً.. من كانت برفقتها؟ – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على إنستغرام، عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها ‏مع الفنانة رانيا يوسف وهما ترقصان معًا، في عيد ميلاد إحدى الصديقات المشتركة بينهما، ودعت موسى رانيا للتصوير معها قائلة: “قمر”. ‏

اثار المقطع ضجة كبيرة بين المتابعين ونال اعجاب عدداً كبيراً منهم نظراً لطرافتهما وحركاتهما العفوية في الرقص، لافتين الى أهمية الصداقات بين النجوم وعائلاتهم.

يشار إلى أن رانيا يوسف سيعرض لها يوم الأحد المقبل مسلسل “الآنسة فرح” على قناة ‎ MBC4‎، بطولة ‏أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلان‎.‎