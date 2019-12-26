هنادي مهنا تعلن ارتباطها بنجل الفنان خالد صالح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية هنادي مهنا عن ارتباطها بالفنان الشاب أحمد خالد صالح.

الفنان الشاب أحمد فهيم أعلن أيضا أن ابن خاله الفنان أحمد خالد صالح سيحتفل بخطوبته على هنادي مهنا خلال أيام، حيث سيتم ذلك في اجواء عائلية فقط.

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كما صرح الموسيقار الكبير هاني مهنا لبرنامج «et» بالعربي أنه خطوبة ابنته على نجل الفنان خالد صالح ستتم يوم الجمعة 27 ديسمبر في منزل العروس، وتمنى لهما السعادة معا.

وكانت الفنانة الشابة هنادي مهنا، قد نشرت يوم ٢٠ أكتوبر الماضي صورة جمعت بينها وبين أحمد خالد صالح، أثناء حفل توزيع جوائز راديو “إنرجي” على الانستجرام وعلقت عليها : «أفضل ممثل صاعد ‏وأفضل ممثلة صاعدة، مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى أن ‏ننجح دائمًا معًا».

وشارك أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا، في مسلسل زودياك للمخرج محمود كامل، عن قصة “حظك اليوم” للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.