ميرنا وليد - بيروت - بعد الأخبار التي تحدثت عن طرح إسم الإعلامي اللبناني ​جورج قرداحي​ لتولي منصب وزير الأعلام في حكومة الرئيس المكلف ​حسان دياب​، تواصل موقع الخليج 365 مع قرداحي لمعرفة حقيقة الموضوع.

قرداحي أكد لموقع الفن أنه لا يعلم ما إذا كان إسمه مطروحاً لتولي الحقيبة لأنه مبتعد حالياً عن السياسة ومنصرف للتركيز على عمله الإعلامي وعائلته، وأشار الى انه لم ولن يطلب أي موقع سياسي، بل يرى أن رئيس الحكومة المكلف هو الذي يختار الشخص المناسب خاصة أنه يريد تشكيل حكومة إختصاصيين.

يذكر ان اسم الإعلامي جورج قرداحي يتم تداوله بشكل كبير في سباق الترشيحات لتولي منصب وزاري في الحكومة الجديدة خاصة أن الحكومة وبحسب الرئيس المكلف ستكون من إختصاصيين، ويرى العديد من الناشطين والمتابعي أن إسم قرداحي مناسب جداً لوزارة الإعلام نظراً لخبرته الطويلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدوال إسمه لتولي وزارة الإعلام.. هذا ما قاله جورج قرداحي للفنخاص بالفيديو- بعد فوز مهدي عياشي.. ميشال شلهوب يوجه رسالة الى راغب علامةخاص الفن- نادين نسيب نجيم تقيّم عام 2019 وتقول: "أدخل عام 2020 بأمل وثقة"خاص بالصور- اليوم الثاني من تعازي وليم حسوانيخاص الفن – لمى إبراهيم تعشق اللون البرتقالي.. والسبب؟!خاص الفن- جيهان خليل ضيفة شرف "صندوق الدنيا" مع رانيا يوسفخاص الفن- سيف نبيل في بيروت لهذا السببخاص الفن- وائل كفوري لن يلتقي أنجيلا بشارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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