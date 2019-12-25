لهذا السبب تقاطع رانيا يوسف الزواج

أكدت الممثلة المصرية رانيا يوسف الى أنها لا تفكر في الارتباط وتركز حالياً في عملها وأبنتيها فقط لحين إشعار آخر.

ورداً على سؤال “العربية.نت” حول ما موقفها من الزواج وهل بعد طلاقها الأخير ستقاطع الزواج؟ أكدت رانيا ان موقفها من الزواج مجمد حاليًا ولا تفكر في الارتباط وتركز في عملها وأبنتيها فقط لحين إشعار آخر.

من جهة أخرى، تتنتظر “يوسف” عرض مسلسليها “الآنسة فرح”، و “مملكة إبليس” خارج السباق الرمضاني وتحديداً على المنصات الالكترونية. فمسلسل “الآنسة فرح” هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي Jane the Virgin ، يشاركها البطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج. وهو مسلسل اجتماعي كوميدي، تجسد فيه رانيا دورين هما الأم والبنت وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها بتجربة بهذا الشكل، كما أنها التجربة الأولى التي ستقوم فيها بالغناء من خلال استعراضات خاصة بالمسلسل ولهذا فهي سعيدة جدًا بالتجربة. وتدور أحداثه في 90 حلقة.

اما مسلسل “مملكة إبليس” تشارك في بطولته الى جانب عدد كبير من النجوم هم غادة عادل، إيمان العاصي وغيرهما. وهو دراما يتضمن غموضاً وتشويقاً والكثير من المفاجآت، وتظهر رانيا بالمسلسل بحجاب في معظم الأحداث، من اخراج أحمد خالد موسى.