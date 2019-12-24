بمسلسل وفيلم .. منى فاروق تعود من جديد في 2020

صرحت الفنانة منى فاروق عودتها إلى الفن، وجاء ذلك عبر حسابها الرمسي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث تفاعلت مع متابعيها من خلال فيديو تم نشره.



وقالت منى، من خلاله إنها متواجدة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصوير أعمال فنية، مشيرة إلى أنها ستعود للتمثيل من خلال فيلم ومسلسل في عام 2020 المقبل.

يذكر أن الفنانة منى فاروق شاركت سابقًا في بطولة مسلسل رحيم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج محمد سلامة، وبطولة كل من ياسر جلال، نور اللبنانية، طارق عبدالعزيز، دنيا عبدالعزيز، محمد رياض، أحمد السقا، حسن حسني، صبري فواز، ياسمين غيث، دينا، إيهاب فهمي، مفيد عاشور،

فارس محمد، فريدة وائل، إيمي البحيري، عبدالرحمن القليوبي،ـ فتحي عبدالوهاب، هاني التابعي، هشام عادل، إيمان سالم، ندى بهجت، نورهان عبدالعزيز، زكي فطين عبدالوهاب، إدوارد، حسام مايو، أشرف المحلاوي، أحمد نجم، أحمد زاهر، زينب عبدالوهاب، أيمن الدنماركي، سارة صبري، لبنى ونس، علي وائل، رغدة فرغلي، ياسين احمد، مهند رجب، عبدالمنعم المرصفي، فاطمة محمد علي، رامي عشوب، سارة الشامي، محمد الجندي، صلاح لالا، إيناس منصور، سامر المنياوي، كريم طارق، جمال هاشم، عمر كامل، سمير بدير، جودي وائل، سارة عبدالغني، رباب طارق، تونيماهر، غادة طلعت، إسلام صبري، علاء الموازيني، ليلى حسام، أمل عرنوس، هيثم شهاب، عمر عيسى، سارة كريم، سيد البطاوي، أحمد الهواري، هشام الشاذلي، سحر رامي، أحمد حسام، سامي مغاوري، محمد صبحي، فراس إبراهيم، محمد سلامة، عبدالفتاح فرج الله، هالة صدقي، محمد أبو النجا، كريم سرور، إسلام شوقي، كريم الحسيني، سعد المختار، نيفان صابر، إسماعيل شرف، محمد دياب، كريم ايهاب، ندى الشربيني، محمد دسوقي، جمال الطباخ، ندى سمير فقيه، محمود أباظة.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث يعمل رحيم رجل أعمال مصري، في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويقبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته، وتتوالى الأحداث في إطار أكشن تشويقي.

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