شاهد.. ميريام كلينك بإطلالة مثيرة بالاحمر بمناسبة الكريسماس!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - خضعت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك فيديو وصور جديد من جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة الكريسماس وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت ميريام كلينك في الفيديو مرتدية فستانًا أحمر مناسبًا للعيد، وشفافًا عن منطقة الصدر. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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