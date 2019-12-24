شاهد.. فيفي عبده بوصلة رقص بإطلالة ذهبية: “جمالا لو”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده متابعيها بمقطع فيديو لوصلة رقص جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت فيفي عبده، في الفيديو ، بفستان باللون الذهبي وهي ترقص في منطقة رملية على انغام اغنية “جمالا ولو” للفنان السوري حازم الصدير.

وكعادتها، فقد تفاعلت فيفي عبده بشكل طريف مع كلمات الاغنية والتي يقول مطلعها: “جمالها ولو شعراتها لو عيونها ولو قلبها ولو عقلها ولو”.