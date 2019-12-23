تراند اليوم : فنانة شهيرة تصدم الجميع وتنشر صورة جنسية مع زوجها السابق



صدمت فنانة شهيرة الجميع، بنشرها صورة جنسية تظهر فيها شبه عارية بينما يحتضنها شاب من الخلف ويقبلها، قالت غنه طليقها.

ونشرت الفنانة السورية الشهيرة بإثارتها الجدل، صورة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرى "تويتر"، صورة جنسية برفقة شاب قالت إنه "طليقها".

وصدمت الصورة الجميع، خاصة أنها صورة حميمية، مع شاب تقول إنه زوجها السابق، متسائلين عن الهدف من نشر مثل هذه الصور، فيما سخر البعض منها معلقًا بأنها "زوجة أصيلة".

ولا تتوانى الفنانة إنجي خوري عن نشر صور عارية وإيحاءات جنسية، عبر حسابها على "تويتر"، وهو الأمر الذي تسبب في ملاحقاتها بأنها ممثلة إباحية.

— انجي - Angie (@iSingerAngieKh)