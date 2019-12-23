رانيا يوسف بإطلالة صيفية ملونة

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة رانيا يوسف صورتين جديدتين عبر حسابها على إنستغرام. وكتبت: “أتمنى أن تكونوا قد قضيتم عطلة رائعة!”.

وظهرت رانيا بإطلالةٍ مشرقة، فارتدت فستاناً أحمراً بنقشات الزهور والورود، وأكسسوارات من الذهب. وقد وضعت مكياجاً أبرز عينيها، واستخدمت أحمر شفاه بدرجة الأحمر الصريح، التي تعتبر إحدى الدرجات الأكثر تماشياً مع لون بشرتها.

وكانت رانيا يوسف جذبت الأنظار مؤخراً خلال حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الذي أقيم في وقت سابق من نوفمبر الماضي. ارتدت خلالهما فستانين أنيقين خالفا توقعات متابعيها، الذين اعتادوا على إطلالاتها المختلفة و الجريئة.

وتنتظر رانيا يوسف طرح مسلسلها “مملكة إبليس” في يناير المقبل، بينما أعلنت قبل شهر انتهاءها من تصوير مسلسل “صندوق الدنيا”، الذي يشاركها بطولته كل من خالد الصاوي وباسم سمرة.