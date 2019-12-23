فيديو.. ميريام كلينك تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

نشرت الفنانة ميريام كلينك فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت ميريام من خلاله، وهي تحتفل بعيد الكريسماس حيث ارتدت تنوره قصيرة باللون الأحمر. تحتفل بعيد الكريسماس حيث ارتدت تنوره قصيرة باللون الأحمر. شاهد من هنا Advertisements يذكر أن الفنانة ميريام كلينك طرحت سابقًا كليب بعنوان كنزة حمرة، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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