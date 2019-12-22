رانيا يوسف تنشر صورًا جديدة بإطلالة صيفية

القاهرة – لايف ستايل شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بثلاثة صور جديدة. رانيا ظهرت في الصور بإطلالة صيفية، وكتبت في تعليقها "صباح الخير.. أتمنى أن تكونوا قضيتم اجازة أسبوعية رائعة". يُذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسلها "الآنسة فرح"، على شبكة قنوات MBC قريبًا، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Jane the Virgin ، يشاركها البطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج. Advertisements قد يهمك ايضاً: اكتشفي سعر فستان رانيا يوسف في أحدث ظهور لها رانيا يوسف بفستان قصير في أحدث جلسة تصوير

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