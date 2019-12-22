شاهد .. هجوم نمر على وافد سوداني في حديقة ” الملز ” بالسعودية

كتب امير فتحي في الأحد 22 ديسمبر 2019 05:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو مروعة لواقعة شهدتها حديقة حيوان ” الملز ” بالرياض في محمدالمملكة العربية السعودية يوم أمس السبت .

حيث هاجم نمر بالحديقة وافد سوداني يدعى ” محمد عبد المحسن ” ويبلغ من العمر 24 عاما .. والذي ظهر في مقاطع الفيديو وهو يقاول بقدر الإمكان هجوم النمر الذي كان يحاول إفتراسه .. حتى ظهر رجلي أمن وأطلقا رصاصة تخدير على النمر وتم إخراج المصاب عن طريق حراس الحديقة .

وقالت مصادر سعودية بأن الشخص السوداني عمد إلى تجاوز حاجزين يفصلان الجمهور عن حظيرة ” النمر البنغالي ” رغم وجود الإرشادات التحذيرية .. ويبدو أنه أقدم على تصرف خطر وذلك عبر قيامه بالتدلي بحبل داخل حظيرة النمر لكن الحبل انقطع مما أدى إلى وقوعه وسط الحظيرة إلى جوار النمر المفترس .

كما أشارت إلى أن الوافد السوداني لم يقتل بسبب هذا الهجوم العنيف ولكنه أصيب بجروح غائرة في كل أنحاء الجسم .. وتم نقله عن طريق سيارات الهلال الأحمر الى المستشفى على الفور حيث يتلقى العلاج حاليا .. والذي كشف عن دافعه من وراء القيام بذلك هو هوايته المتمثلة في تدريب الحيوانات المفترسة .